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صور بيلا حديد عارية تخلق الجدل..وتعليق من غادة عبد الرازق

Posted by on March 21, 2018 0 Comment

ن المعهود والمعروف، أن عارضة الأزياء العالمية ​بيلا حديد،​ تتسم بالجرأة والإثارة التي تعتمدها في الإطلالات التي تظهر بها في مختلف الأوقات والمناسبات. غير أن آخر صورة قامت حديد بنشرها ومشاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، سببت جدلا كبيرا وقامت بإثارة ضجّة كبيرة. www.arabika24.com حيث أن بيلا حديد بدت في الصورة عارية تماماً وبشكل […] أقراء المزيد من المصدر

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