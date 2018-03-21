كنعان: للتدقيق بمعاملات صندوق المهجرين ورصد اعتماد نهائي لاقفال الملف ودخول التفتيش الى الوزارات للتدقيق ببرنامج الUNDP

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عنايا عز الدين، والنواب: فادي الهبر، حسن فضل الله، انطوان زهرا، خالد زهرمان، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، عبد المجيد صالح، طوني ابو خاطر، ياسين جابر، انور الخليل وعلي فايض.

كما حضر، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الى رؤساء: ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس ريا الحسن، الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، ديوان المحاكم الشرعية السنية الشيخ انس العلايلي، مجلس ادارة “ايدال” نبيل عيتاني، مجلس ادارة مؤسسة “اليسار” ايلي شديد، الى المديرين العامين: لوزارة المال الان بيفاني، لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، لمجلس الجنوب هاشم حيدر وللمجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين، مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، قاضي بيروت الشرعي القاضي الشيخ وسيم الفلاح، المستشار المالي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان باسم نعماني، مديرة المركز الوطني للجيوفزياء مارليس البراكس، مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، مدير الشؤون الادارية والمالية لمعهد البحوث العلمية حسين عباس، مساعد وزيرة التنمية الادارية ديانا حيدر، ومحاسب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رامي ابو حمرا.

كنعان



وتحدث رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة، فقال: “تابعنا اليوم مناقشة الموازنة، واقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب، التفتيش المركزي، دور الافتاء، مجلس الخدمة المدنية، الهيئات الروحية، تعاونية الموظفين، ادارة الاحصاء المركزي، المجلس الاعلى للدفاع، امن الدولة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، صندوق المهجرين، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مجلس الجنوب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة “اليسار”، المجلس الاعلى للخصصخة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، الهيئة العامة الاقتصادية في طرابلس، المعهد الوطني للادارة، المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والهيئة العليا للاغاثة”.

واشار الى “تخفيض بعض الايجارات في عدد من المؤسسات، منها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة. كذلك جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، وبعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة”. ولفت الى “حصول تدقيق جدي نجم عنه تعليق عدد من البنود التي ستعرض في جلسة تخصص لمواضع النقل من بند الى بند والبنود المعلقة”.

واوضح النائب كنعان ان “الجلسة تطرقت الى برنامج الundp الذي انشىء منذ اكثر من عشرين أقراء المزيد من المصدر