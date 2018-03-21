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لجنة حقوق المرأة وبلدية بعلبك كرمتا أمهات الشهداء اللقيس: المقاومة والجيش والأجهزة الأمنية صانوا أمن لبنان واستقراره

Posted by on March 21, 2018 0 Comment

كرمت لجنة حقوق المرأة ولجنة المناسبات في بلدية بعلبك الأمهات في عيدهن، خلال احتفال أقامته في صالة فندق “كنعان”، في حضور رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، آمر مفرزة سير بعلبك النقيب محمد رباح، وفاعليات اجتماعية. بعد النشيد الوطني، وكلمة الافتتاح لعريفة الاحتفال ساميا القاق بلوق، قال علي ناصر رعد:”باسم الهيئات الثقافية والنقابية والاجتماعية والبلدية، […] أقراء المزيد من المصدر

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