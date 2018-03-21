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معرض عن الهندسة العمارية في مدرسة الأوروغواي الرسمية في الاسبوع الفرنكوفوني

Posted by on March 21, 2018 0 Comment

نظمت سفارة الأوروغواي في لبنان معرضا للصور عنوان “تأثير النموذج الفرنسي في الهندسة المعمارية في الأورغواي”، في قاعة مسرح مدرسة الأورغواي الرسمية في بيروت، في إطار أنشطة أسبوع الفرنكوفونية، في حضور سفراء: الأورغواي مارتا بيزانيللي، فرنسا برونو فوشيه، كولومبيا جورجين الشاعر ملاط، التشيلي مارتا شلهوب روميرو، كوبا ميغيل بورتو بارغا، القائم بأعمال الباراغواي أوسفالدو بيطار […] أقراء المزيد من المصدر

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