منى أحمد تؤكّد أهمية اختيار هدية عيد الأم حسب البرج

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد، أنّه يجب اختيار هدية عيد الأم حسب برج كل أم، مشيرة إلى أنّ هدية عيد الأم المناسبة حسب البرج، فإذا كانت من برج الجوزاء ، يجب الابتعاد عن شراء هدية واحدة ، فهي تحب الجمع بين أكثر من هدية ، مع الحرص على الابتعاد عن أدوات التجميل، ولا تروق الهدايا الترفيهية مثل الصور والقلوب أو الاكسسوارات للحماة من برج الميزان ، فهي عملية وتفضل الهدايا التي تعود عليها بالنفع الشخصي، ونظرًا لأن صاحبة القوس دقيقة للغاية ولا ترضى بفرض ذوقك عليها ، يجب عليكي الابتعاد عن إحضار الملابس أو أي شيء يعود إلى نسبية الذوق يمكن حجز لها رحلة ترفيهية

وتحب صاحبة برج الجدي فكرة المفاجأة ، فالإفصاح عن الهدية يقلل من قيمتها ، لذلك لا تعلميها بنوع الهدية التي ستحضرينها لها لكن انصح بأدوات المنزلية، ويحب برج الحوت المتعة الذاتية مثل الطعام أو الشكولاتة ، لذلك يجب الابتعاد عن الأدوات المنزلية أو شراء العطور، ويعشق برج الدلو التجديد ، لذلك فإن الهدايا التقليدية دون إقامة حفلة أو خروجة ضخمة وتقدم لها الهدية مثل البرفان أو مستحضرات تجميل.

ونظرًا لأن برج الحمل عاطفي ، يجب عليكي إحضار هدية تتميز بالخصوصية والتعبير عن الحب ، مع الابتعاد عن الهدايا العامة أو تلك التي تعود بالنفع على المنزل ككل، ويعتبر برج الثور نرجسي ويقيس كل شيء حتى التقدير بالمادة ، لذلك يجب تجاهل الهدايا الرخيصة مهما كانت ظروفك المادية ، يفضل الموبايل او الذهب

وتتطلّع صاحبة برج الأسد، إلى أن تكون مميزة بين الناس ، لذلك يجب أن تكن هديتها تابعة إلى ماركة عالمية مميّزة أو اكسسوار فخم، وسيّدات برج العذراء، من أكثر السيدات أناقة ، لذلك فإن هدية هذا البرج يجب أن يكن لها علاقة بالاهتمام بها وبمظهرها العام مثل الملابس أو الشنط والأحذية، وتفضل سيدات هذا البرج الذهب أو حتى الفضة، لذلك فإن هدية من هذا النوع هي أكثر ما يروق لهذا البرج .

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