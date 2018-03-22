التجدد الديموقراطي: الانتخابات النيابية المقبلة تفقد محتواها الديموقراطي

رأت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي، في بيان، “انه وعلى مسافة أيام من انتهاء مهلة تسجيل لوائح المرشحين، تظهر تباعا ومن خلال التطبيق مخاطر جسيمة على الانتخابات النيابية المقبلة تفقدها من محتواها الديموقراطي على ثلاثة مستويات: قانون الانتخاب، إدارة العملية الانتخابية، والمضمون السياسي للاستحقاق. واضاف البيان: “في ما خص قانون الانتخاب، وخلف ستار النظام النسبي، […] أقراء المزيد من المصدر