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الحريري ناقش وممثلي المجتمع المدني أهداف مؤتمر سيدر: الحكومة ستضمن شفافية تنفيذ خطتها لاحداث التغيير المطلوب

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في السراي الحكومي، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز ابحاث، في اطار حلقة التشاور التي يجريها مع الجهات السياسية والقطاعات الاقتصادية لشرح برنامج النهوض الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية على مؤتمر “سيدر” في باريس مطلع نيسان المقبل. حضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني […] أقراء المزيد من المصدر

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