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الطاشناق أعلن أسماء مرشحيه وبرنامجه: احترام الحريات والعيش المشترك ووقف الهدر ومحاربة الفساد

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

أعلن الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب في برج حمود، أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة لدورة 2018 في المناطق باستثناء إسم مرشح الحزب في زحلة الذي لا يزال قيد البحث. وعرض برنامج الحزب الإنتخابي، في حضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الطاشناق وحشد من […] أقراء المزيد من المصدر

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