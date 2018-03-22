آخر الأخبار
Home » لبنان » باتريسيا الياس: السيدات يمكنهن النجاح حتى اذا لم تكن من عائلة سياسية وغير مقتدرة ماديا،

باتريسيا الياس: السيدات يمكنهن النجاح حتى اذا لم تكن من عائلة سياسية وغير مقتدرة ماديا،

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

حاضرت المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان المحامية باتريسيا الياس في ABC cinemas grands الاشرفية حول المرأة في القرار، وذلك في اطار نشاط مهرجان الفيلم النسائي بمشاركة وحضور كل من المرشحتين للانتخابات النيابية 2018 السيدة جينا شماس والسيدة ندى زعرور. استهلت السيدة الياس محاضرتها “بالاشارة الى نشاط الهيئات النسائية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة حول حق […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com