باتريسيا الياس: السيدات يمكنهن النجاح حتى اذا لم تكن من عائلة سياسية وغير مقتدرة ماديا،

حاضرت المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان المحامية باتريسيا الياس في ABC cinemas grands الاشرفية حول المرأة في القرار، وذلك في اطار نشاط مهرجان الفيلم النسائي بمشاركة وحضور كل من المرشحتين للانتخابات النيابية 2018 السيدة جينا شماس والسيدة ندى زعرور. استهلت السيدة الياس محاضرتها “بالاشارة الى نشاط الهيئات النسائية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة حول حق […] أقراء المزيد من المصدر