بريطانيا: طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا بلندن

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا في لندن، اليوم الخميس، ما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة وإخلاء المبنى. وقالت الشرطة: “جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي… لم ترد أنباء عن إصابات”. وباتت شركة الاستشارات السياسية التي مقرها لندن في قلب عاصفة هذا الأسبوع، بعدما قال مسرب معلومات […] أقراء المزيد من المصدر