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بريطانيا: طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا بلندن

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا في لندن، اليوم الخميس، ما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة وإخلاء المبنى. وقالت الشرطة: “جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي… لم ترد أنباء عن إصابات”. وباتت شركة الاستشارات السياسية التي مقرها لندن في قلب عاصفة هذا الأسبوع، بعدما قال مسرب معلومات […] أقراء المزيد من المصدر

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