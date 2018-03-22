أقام خريجو الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، احتفاليهما السنويين في أبو ظبي ودبي، بهدف توفير الدعم لصندوق المساعدات المالية الذي تخصصه الجامعة لمساعدة الطلاب غير المقتدرين ماليا، وقد بلغت قيمة مدفوعاته 30 مليون دولار. ابو ظبي ففي أبو ظبي،اقام فرع الخريجين حفله السنوي ال 25 بعنوان “وسائل التواصل”، في حضور رئيس الجامعة جوزيف جبرا، سفير لبنان […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » جبرا في احتفالين لخريجي LAU في أبو ظبي ودبي: نعمل على تحديث مناهجنا وتوفير الفرصة أمام الطلاب للابداع والخلق
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