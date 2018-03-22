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خبير طبي يؤكد خطأ تشخيص مرض ستيفن هوكينغ!

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

قال خبير طبي أمريكي إنه من الممكن أن يكون عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ، قد تم تشخيصه بشكل خاطئ وأنه في الواقع كان ضحية لالتهاب سنجابية النخاع أو كما يعرف بشلل الأطفال. وأشار البروفيسور كريستوفر بي كوبر، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن احتمال إصابة عالم الفيزياء الشهير […] أقراء المزيد من المصدر

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