خبير طبي يؤكد خطأ تشخيص مرض ستيفن هوكينغ!

قال خبير طبي أمريكي إنه من الممكن أن يكون عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ، قد تم تشخيصه بشكل خاطئ وأنه في الواقع كان ضحية لالتهاب سنجابية النخاع أو كما يعرف بشلل الأطفال. وأشار البروفيسور كريستوفر بي كوبر، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن احتمال إصابة عالم الفيزياء الشهير […] أقراء المزيد من المصدر