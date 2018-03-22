رعد وجابر وقبيسي من عدشيت: للاقتراع بكثافة وتحالفنا تكامل بين قوتين لحفظ وحدة أهلنا ولبنان

نظمت اللجان الانتخابية في حركة “أمل” و”حزب الله”، لقاء انتخابيا مع مرشحي الدائرة الثالثة في قضاء النبطية، وهم: رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن الحزب، والنائب هاني قبيسي والنائب ياسين جابر عن الحركة، في حضور رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، وذلك في حسينية بلدة عدشيت. رعد استهل اللقاء بآيات من الذكر […] أقراء المزيد من المصدر