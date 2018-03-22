رنده بري في احتفال في عيد الأم وولادة الزهراء: لتعميم ثقافة الإنفتاح والإعتدال والوحدة ومقاومة ثقافة التحريض

حركة “أمل” وكشافة الرسالة الاسلامية- مفوضية بيروت المنطقة السادسة، إحتفالا لمناسبة ولادة السيدة الزهراء وعيد الام، برعاية وحضور السيدة رنده عاصي بري على مسرح قاعة رسالات- بئر حسن. حضر الاحتفال مرشح حركة “امل” لدائرة بعبدا رئيس مجموعة الساحل الدكتور فادي علامة، عقيلة وزير المالية سامية حسن خليل، المدير العام لمؤسسات امل التربوية الدكتور رضا سعادة، […] أقراء المزيد من المصدر