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رنده بري في احتفال في عيد الأم وولادة الزهراء: لتعميم ثقافة الإنفتاح والإعتدال والوحدة ومقاومة ثقافة التحريض

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

حركة “أمل” وكشافة الرسالة الاسلامية- مفوضية بيروت المنطقة السادسة، إحتفالا لمناسبة ولادة السيدة الزهراء وعيد الام، برعاية وحضور السيدة رنده عاصي بري على مسرح قاعة رسالات- بئر حسن. حضر الاحتفال مرشح حركة “امل” لدائرة بعبدا رئيس مجموعة الساحل الدكتور فادي علامة، عقيلة وزير المالية سامية حسن خليل، المدير العام لمؤسسات امل التربوية الدكتور رضا سعادة، […] أقراء المزيد من المصدر

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