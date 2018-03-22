قالت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك» انها اغلقت حساب شركة “كامبريدج اناليتيكا» البريطانية المتهمة بالاستحواذ على بيانات 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك واستخدامها بطريقة غير قانونية لصالح دعم الحملة الانتخابية الرئيس الاميركي دونالد ترامب عام 2016. وأوضحت “فيسبوك» أنها كلفت مكتب مراقبة رقمية بكشف خيوط القضية. من جهتها، أعلنت “كامبريدج اناليتيكا» تنحي مديرها الكسندر نيكس […] أقراء المزيد من المصدر
Home » تكنولوجيا » فضائح «فيسبوك» تمتد إلى الهند.. ومهلة لزوكربرغ حتى الإثنين للمثول أمام البرلمان البريطاني
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