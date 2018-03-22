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كشف كواليس الليلة الاخيرة لصدام حسين ويكشف عن سعر حبل مشتنقته

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

كشف عضو مجلس النواب، موفق الربيعي، اليوم الخميس، عن كواليس الليلة الأخيرة في حياة رئيس النظام السابق صدام حسين، والذي أشرف بنفسه على إعدامه حسب قوله، آنذاك، فيما أشار الى أن حبل المشنقة الذي يحتفظ به الى الآن، صار يساوي الملايين، وأنه يفكر بإنشاء متحف خاص به. ونقلت مجلة “تايم” الأمريكية عن الربيعي، الذي […] أقراء المزيد من المصدر

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