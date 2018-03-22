لأول مرة.. طائرة تهبط بـ«تل أبيب» بعد مروها فوق السعودية

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في تل أبيب، بعد أن حلقت فوق المملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ خلال رحلتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. ووافقت المملكة العربية السعودية في وقت سابق على فتح مجالها الجوي للطائرات التجارية الهندية، لكي تطير بشكل مباشر إلى تل أبيب من خلال […] أقراء المزيد من المصدر