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لأول مرة.. طائرة تهبط بـ«تل أبيب» بعد مروها فوق السعودية

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في تل أبيب، بعد أن حلقت فوق المملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ خلال رحلتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. ووافقت المملكة العربية السعودية في وقت سابق على فتح مجالها الجوي للطائرات التجارية الهندية، لكي تطير بشكل مباشر إلى تل أبيب من خلال […] أقراء المزيد من المصدر

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