لقاء حواري لمنتدى تحولات حول كتاب عصر المقاومة .. صناعة النصر وكلمات تناولت إنجازات المقاومة ومعادلاتها

نظم منتدى تحولات (الف) لقاء حواريا حول كتاب “عصر المقاومة.. صناعة النصر” للكاتب والإعلامي حسن حردان، تحدث فيه كل من العميد الدكتور أمين حطيط، والدكتور طلال عتريسي، في حضور ومشاركة مثقفين وباحثين وسياسيين. بعد تقديم لسركيس أبو زيد تحدث حطيط فتوقف عند “وجود مقدمتين للكاتب، مقدمة من رئيس الجمهورية الذي حصل التحرير في عهده العماد […] أقراء المزيد من المصدر