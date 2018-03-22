مادلين طبر: شهرتي انطلقت في… «الطريق إلى إيلات»

“شهرتي الحقيقية انطلقت من خلال فيلم الطريق إلى إيلات». هكذا قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، في ندوة ثقافية أقامتها كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القاهرة ضمن فعاليات الموسم الثقافي، واستضافت أيضاً المخرج كمال عبدالعزيز. وتابعت طبر إنها خريجة كلية الإعلام “قسم الإعلان والعلاقات العامة»، وإنها بدأت مشوارها الفني بالعمل في […] أقراء المزيد من المصدر