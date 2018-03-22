آخر الأخبار
Home » فيديو » مباحثات لإنشاء مفاعلات نووية في السعودية

مباحثات لإنشاء مفاعلات نووية في السعودية

Posted by on March 22, 2018 0 Comment

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الاتفاق بشأن إنشاء ستة عشر مفاعلا نوويا في المملة بقيمة تبلغ أكثر من ثمانين مليار دولار. أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com