مباحثات لإنشاء مفاعلات نووية في السعودية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الاتفاق بشأن إنشاء ستة عشر مفاعلا نوويا في المملة بقيمة تبلغ أكثر من ثمانين مليار دولار. أقراء المزيد من المصدر