اتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور أسفت لإضراب المعلمين

عقدت هيئة التنسيق لاتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور، إجتماعا في “كاونتري لودج” بصاليم لمتابعة تداعيات تطبيق القانون 46 وما نتج عنه من زيادات على الأقساط المدرسية. وأسف المجتمعون في بيان “لاستمرار نقابة المعلمين باللجوء الى الاضراب كوسيلة ضغط للحصول على مطالبها وهي وسيلة لا تصب مطلقا لا في مصلحة […] أقراء المزيد من المصدر