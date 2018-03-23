الحريري أعلن لائحة المستقبل في بيروت الثانية: هذه الانتخابات مصيرية وأي صوت يبقى في بيته يذهب لحزب الله

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “المواجهة في هذه الانتخابات هي بين لائحة “المستقبل لبيروت”، اللائحة الزرقاء، ولائحة حزب الله، وأي صوت يبقى في بيته في 6 أيار، هو صوت يذهب لحزب الله، وليس لأي أحد آخر. أي صوت نزل واقترع للائحة غير لائحتكم، “المستقبل لبيروت”، اللائحة الزرقاء، هو صوت في النهاية يصب لمصلحة […] أقراء المزيد من المصدر