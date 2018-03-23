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النابلسي: الحسم قادم لمصلحة سوريا وشعبها الابي

Posted by on March 23, 2018 0 Comment

رأى العلامة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح “ان الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في منطقة الغوطة الشرقية، محررا المزيد من الأراضي والعائلات المدنية التي احتجزتها جماعات الإرهاب والفساد التي تقاتل تحت إشراف دول الاستتباع والخذلان العربي وخبراء الناتو، وتحت نظر وإسناد الموساد الإسرائيلي”. وتابع:”انتفضت عواصم الهيمنة الغربية والأمم المتحدة، مستنكرين دخول الجيش إلى منطقة حولتها […] أقراء المزيد من المصدر

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