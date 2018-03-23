بو عاصي من فالوغا: المشكلة الاساسية في المشاريع هي في عدم الجدية وغياب التخطيط لا في التمويل ونشدد على الاقتراع بكثافة

أقامت جمعية “فرح السما” غداءها السنوي، لمناسبة عيد الأم في مطعم فندق “الرامي” في بلدة فالوغا، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وحضوره ومايا الزغريني ممثلة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان رندا يسير، المرشح عن المقعد الارثوذكسي في بيروت الاولى المهندس عماد واكيم، المرشحة عن المقعد […] أقراء المزيد من المصدر