جعجع التقى لائحة المتن قلب لبنان: حان الوقت لتحققوا أحلامكم ببلد نظيف لا يشوبه فساد وفيه دولة فعلية

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عقب لقائه أعضاء لائحة “المتن قلب لبنان” في معراب، ان “القوات” لطالما كانت جدية في طروحاتها، فهي تسعى جاهدة لتحقيقها كلها، وبالتالي عندما يقول أعضاء اللائحة أن “المتن قلب لبنان” فهم، ونحن معهم نعني جيدا ما نطرح وسنعمل لكي يكون فعليا المتن قلب لبنان”. واشار الى “ان عملا […] أقراء المزيد من المصدر