استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في “بيت الوسط”، المرشحة للانتخابات النيابية عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية الإعلامية راغدة درغام. إثر اللقاء، شكرت درغام الرئيس الحريري “على استقباله”، وقالت: جئت أبلغه أنني قررت سحب ترشحي للنيابة عن الدائرة الثانية في بيروت. وكنت قد اتخذت قرار خوض المعركة الانتخابية لأهداف تصويبية، وليس […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » راغدة درغام قدمت سحب ترشحها للحريري:العمل السياسي مسار وليس نزهة وحزينة على تشتت الناشطين السياسيين
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