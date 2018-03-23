رياض الاسعد طالب في مؤتمر صحافي هيئة الاشراف الحد من التجاوزات والتدخلات والبت سريعا بالشكاوى

عقد المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثانية المهندس رياض الاسعد، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، في حضور فؤادالحركة ممثلا نقيب الصحافة عوني الكعكي واعلاميين وناشطين، تحدث فيه عن ما اعتبره “مشاكل اعترضته” مع هيئة الاشراف على الانتخابات. وقال: “بالامس إطلعت على ردود الهيئة، حيث انها تعلن انها جاهزة للرد على أي شيء يردها،انما […] أقراء المزيد من المصدر