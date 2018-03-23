ريفي: السلطة غير مؤهلة لإدارة الانتخابات وهي فاسدة ومُستتبعة لحزب الله

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي لـ”الجمهورية”: “حذّرنا مُسبقاً من تدخلات السلطة في الانتخابات والتأثير على نتائجها، ليتبيّن اليوم انها تستعمل كل الادوات المشروعة وغير المشروعة لضمان فوزها، مُخالفة القانون ومُجيّرة مواقع الحكم والوزارات والادارات والمحافظين وبعض الاجهزة الامنية للضغط علينا وعلى آخرين، عبر منعهم من تشكيل اللوائح والضغط على المرشحين، وهذا […] أقراء المزيد من المصدر