زخور ناشد كنعان إعادة درس كلفة صندوق المستأجرين والحساب: غير متطابقة مع الواقع وتؤدي الى كارثة مالية وإنسانية

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان اليوم، رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان “إعادة درس الكلفة الحقيقية للصندوق والحساب كونها غير متطابقة مع الواقع وتؤدي الى كارثة مالية وانسانية، بعد ان تبين الكلفة الهائلة جدا للصندوق والحساب ولعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية علي […] أقراء المزيد من المصدر