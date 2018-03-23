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علماء صور: مسيرة الصراع ضد المشروع الصهيو أميركي أفرزت الممانعين من غيرهم في لبنان وغيره

Posted by on March 23, 2018 0 Comment

طالب رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها”العلامة الشيخ علي ياسين، في تصريح له، “المسؤولين اللبنانيين كافة التزام أقصى درجات المصلحة الوطنية في الاعداد لما يعرف بمؤتمرات دعم لبنان”، منبها الى “خطورة تراكم الدين العام وما سينتج عنه من اعباء جديدة على المواطنين”. ورأى “أن هذه الجولة من الانتخابات النيابية أوضح من سابقاتها بالنسبة للناخب، حيث أن […] أقراء المزيد من المصدر

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