محاضرة في الكسليك عن احتلال المانيا المرتبة 15 على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية

نظم مركز “أشير” للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك، برعاية “أسود غروب”، محاضرة بعنوان “كيف توصلت ألمانيا إلى احتلال المرتبة 15 على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI)، وكيف يمكن للبنان أن يحذو حذوها؟”، ألقاها المدير التنفيذي لغرفة المهندسين بولاية بادن – فورتمبيرغ في شتوتغارت – ألمانيا دانيال ساندر، بحضور سفير ألمانيا مارتن هوت ممثلا بمديرة الشؤون الاقتصادية هند فرح، رئيس مجلس إدارة “إيدال” الدكتور نبيل عيتاني، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، رئيس مجلس إدارة “كفالات” الدكتور خاطر أبو حبيب، نائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي ممثلا رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم ومدير “أشير” الياس أبو فاضل.

أبو فاضل

بداية، أوضح مدير “أشير” أن “هدف المركز تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول لمشاكلها وتحسين فعاليتها وتوسيع أعمالها، والهدف من هذه المحاضرة استخلاص العبر من التجربة الألمانية وفهم العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي بشكل عام، وتحديدا في ألمانيا”.

أسود



وقدم المدير التنفيذي في “أسود غروب” الياس أسود لمحة عن المجموعة التي “تأسست في العام 1961 على يد عائلة أسود، وتعتبر إحدى المجموعات الصناعية الأساسية في لبنان وتصل خدماتها إلى المستهلكين في 30 بلدا من حول العالم. وقد اختارتها مجلة Forbes ضمن الشركات المئة ذات التأثير في العالم العربي. وتعنى المجموعة بالمقاهي والناقلات والمعدات الهوائية ومعدات التنظيف الصناعي وأنظمة إدارة الطاقة والتبريد الصناعي”.

يحشوشي

من جهته، قال ممثل رئيس الجامعة: “إن احتلال لبنان المرتبة 59 على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI) من أصل 130 يحثنا على العمل بطريقة أفضل خلال السنوات المقبلة، ويبرهن أن استثمارنا في مجال ريادة الأعمال في التعليم يؤثر إيجابا في الوضع اللبناني الاجتماعي والاقتصادي. وحاليا، نشهد على ازدهار كبير في موضوع ريادة الأعمال في الجامعة وذلك بفضل عوامل عدة، منها: وجود طلاب وأساتذة موهوبين، إتباع برامج ومناهج تعليمية مناسبة، نسج شبكة علاقات مميزة مع الخبراء الصناعيين، إضافة إلى إقامة حلقات دراسية متخصصة بالتكنولوجيا والعلوم المالية”.

أضاف: “تقع على عاتقنا، كمؤسسة للتعليم العالي، مسؤولية دعم الطلاب ومساعدتهم لإيجاد طريق النجاح في بيئة تنافسية عالمية عبر تزويدهم بأفضل الفرص لتطوير عقليتهم الريادية وتطوير حسهم الإبداعي والابتكاري، من جهة، ومواجهة الواقع الحقيقي في عالم الأعمال، من جهة أخرى. ونطمح في الجامعة إلى أن نكون محور الابتكار في لبنان، فقمنا مؤخرا بإدخال الرجل الآلي إلى حرم جامعتنا وصفوفنا. وها نحن اليوم نصر على اعتبار التعليم المبتكر والرائد العنصر الأساس لعملية التعليم وتطوير الابداع وريادة الأعمال ودمجها في المناهج المتبعة”.

أضاف: “نعول على أن يحفز نظامنا التعليمي الفضول لدى الطلاب، الذي هو محرك الابتكار، وضمان تنمية أقراء المزيد من المصدر