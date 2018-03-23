محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه صوب الأرض.. وتحمل مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى نمو الأورام

ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ -1” خرجت عن السيطرة، وتتجه الآن إلى الأرض، مما ينذر بحدوث كارثة وشيكة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن خبراء في الفضاء، الجمعة. وقال مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة إن محطة الفضاء تيانغونغ -1 ستصل إلى مكان ما في نصف الكرة الشمالي لكوكب الأرض […] أقراء المزيد من المصدر