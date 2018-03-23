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محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه صوب الأرض.. وتحمل مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى نمو الأورام

Posted by on March 23, 2018 0 Comment

ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ -1” خرجت عن السيطرة، وتتجه الآن إلى الأرض، مما ينذر بحدوث كارثة وشيكة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن خبراء في الفضاء، الجمعة. وقال مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة إن محطة الفضاء تيانغونغ -1 ستصل إلى مكان ما في نصف الكرة الشمالي لكوكب الأرض […] أقراء المزيد من المصدر

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