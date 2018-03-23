محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على اللاجئ حسين ك. الذي قتل طالبة بعد اغتصابها

قضت محكمة ولاية بادن فورتمبرج الألمانية بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق اللاجئ حسين ك. في قضية اغتصاب طالبة19/ عاما/ وقتلها. كما أكد قضاة المحكمة في حكمهم الذي أعلنوه اليوم الخميس جسامة الجريمة التي ارتكبها الشاب الأفغاني مما يعني عدم إمكانية الإفراج المبكر عن المدان. وكان الادعاء العام بألمانيا قد طالب أثناء محاكمة الشاب الأفغاني في […] أقراء المزيد من المصدر