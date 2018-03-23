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مكتب وزير الدفاع: صرف الأموال لم ولن يكون على حساب المؤسسة العسكرية او على اساس منفعة خاصة

Posted by on March 23, 2018 0 Comment

رد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الوطني على ما ورد في احد الموقع الالكترونية حول ما اسماه “عمليات تبذير اموال بحسابات وصداقات خاصة تتم في وزارة الدفاع”، غير ان “الكل يعلم ان الصداقات الخاصة لا مكان لها في وزارة الدفاع”. وأكد المكتب الإعلامي أن “صرف الأموال لم ولن يكون يوما على حساب المؤسسة العسكرية او […] أقراء المزيد من المصدر

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