رد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الوطني على ما ورد في احد الموقع الالكترونية حول ما اسماه “عمليات تبذير اموال بحسابات وصداقات خاصة تتم في وزارة الدفاع”، غير ان “الكل يعلم ان الصداقات الخاصة لا مكان لها في وزارة الدفاع”. وأكد المكتب الإعلامي أن “صرف الأموال لم ولن يكون يوما على حساب المؤسسة العسكرية او […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » مكتب وزير الدفاع: صرف الأموال لم ولن يكون على حساب المؤسسة العسكرية او على اساس منفعة خاصة
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