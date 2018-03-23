نديم الجميل: الناس قرفوا ويطمحون الى التغيير

أشار النائب نديم الجميل، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، الى ان التحضيرات قائمة بقوة للمعركة الانتخابية في الدائرة، وهو يقوم بزيارة الأهالي والاستماع الى مطالبهم وشكواهم، داعيا المناصرين والمؤيدين والحزبيين “للمشاركة في إعلان لائحة “بيروت الأولى” غدا السبت الساعة الخامسة عصرا في مدرسة الفرير، الجميزة”. واعتبر أن “بعض المواطنين يشعرون بالحماسة للمشاركة […] أقراء المزيد من المصدر