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هل أنشأت سوريا موقعا نوويا ثانيا بعد تدمير مفاعل الكبر؟

Posted by on March 23, 2018 0 Comment

بعد ساعات معدودة من إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن تدمير مفاعل الكبر النووي في سوريا عام 2007، نشر مركز دراسات أمريكي نتائج تحقيقه في تقارير عن إنشاء حكومة دمشق موقعا نوويا ثانيا. وأكد مركز دراسات العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، الأربعاء، أنه لا يستطيع تأكيد صدقية الخبر الذي نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية الأسبوعية عام 2015، […] أقراء المزيد من المصدر

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