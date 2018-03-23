هل أنشأت سوريا موقعا نوويا ثانيا بعد تدمير مفاعل الكبر؟

بعد ساعات معدودة من إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن تدمير مفاعل الكبر النووي في سوريا عام 2007، نشر مركز دراسات أمريكي نتائج تحقيقه في تقارير عن إنشاء حكومة دمشق موقعا نوويا ثانيا. وأكد مركز دراسات العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، الأربعاء، أنه لا يستطيع تأكيد صدقية الخبر الذي نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية الأسبوعية عام 2015، […] أقراء المزيد من المصدر