والدة الشهيد الملازم بو صعب طلبت عبر قاضي الامور المستعجلة وقف نشر وبث وتسويق حلقة تلفزيونية لفضل شاكر

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” لينا غانم، ان السيدة سميرة جرجس حبيقة والدة الشهيد الملازم أول المغوار جورج بو صعب، تقدمت بواسطة وكيلها المحامي وديع عقل بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة في بيروت لوقف ونشر وبث وتسويق وعرض حلقة تلفزيونية لفضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر لما يشكل ذلك من تعد مباشر على روح […] أقراء المزيد من المصدر