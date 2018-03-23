وفاة رجل إطفاء في حريق بموقع تصوير فيلم في نيويورك

أعلنت السلطات الأميركية أمس الجمعة مقتل رجل إطفاء وإصابة آخر بجروح خطيرة أثناء محاولتهما إخماد حريق نشب في موقع تصوير فيلم في مانهاتن ب‍مدينة نيويورك. وذكرت قناة “فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أن الحريق اندلع حوالي الساعة 11 مساء أمس (بالتوقيت المحلي) في الطابق السفلي من مبنى مكون من خمسة طوابق كان يجري فيه تصوير فيلم […] أقراء المزيد من المصدر