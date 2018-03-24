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أسرار: حرب شراء أصوات بين زميلين وسفير دولة كبرى يطمئن

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن بلاده تستبعد حصول أي تطورات أمنية في المنطقة في المدى المنظور. بدأت حرب شراء أصوات بين زميلين مرشحين على لائحة واحدة. أقراء المزيد من المصدر

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