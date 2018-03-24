أسرار: حرب شراء أصوات بين زميلين وسفير دولة كبرى يطمئن

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن بلاده تستبعد حصول أي تطورات أمنية في المنطقة في المدى المنظور. بدأت حرب شراء أصوات بين زميلين مرشحين على لائحة واحدة. أقراء المزيد من المصدر