افتتاح المؤتمر التطوعي الدولي التاسع برعاية الحريري

افتتح في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي عصر اليوم، المؤتمر التطوعي الدولي التاسع بعنوان “تأهيل الشباب للريادة”الذي ينظمه مركز لبنان للعمل التطوعي والمنظمة العالمية لدبلوماسية التطوع والتعليم، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب عمار الحوري، وحضور سفير الجزائر أحمد بوزيان وممثلي قوى امنية وناشطين في العمل التطوعي لبنانيين وعرب.

الجنون

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس المؤتمر ورئيس مركز لبنان للعمل التطوعي الدكتور محمد علي الجنون، مشددا على ان “لبنان يحتاج الى فرص لتبني الافكار الريادية للشباب للحد من هجرتهم”، معتبرا ان “ايجاد البيئة الحاضنة والفكر الحاضن والتوعية والتنمية للريادة تحقق هذا الهدف”.

النفي

وبعد عرض فيلم عن النشاطات التطوعية في لبنان، تحدث الخبير في مجال الريادة الباحث الاجتماعي محمد النفي، فاعتبر ان “الريادة هي رؤية وتفكير غير تقليدي، هي الفكرة الابتكارية التي تعالج قضية قابلة للتطبيق كمشروع يحل المشكلة ويحقق اثرا اقتصاديا واجتماعيا مستديما”.

ورأى ان “الرائد الاجتماعي هو صاحب مشروع يستهدف جذور المشكلات، فهو اذا صانع التغيير”، لافتا الى ان “الريادة الخلاقة ليست محصورة بأشخاص او بيئات، بل هي وجودة في كل انسان، وما عليه الا تنميتها اي التفكير بابداع، اي عدم وضع قيود او حدود على التفكير”.

وقال: “علينا ان نستفيد من تجاربنا وتجارب الاخرين لايجاد حلول جديدة ومبتكرة لاي مشكلة قد نواجهها، وان يكون لدينا شبكة علاقات واتصالات ونوثق ما يمر علينا للاستفادة منها عند الحاجة”.

وتحدث عن تجارب شخصية في اطلاق افكار، أدت في ما بعد الى انشاء مؤسسات رسمية فاعلة في المجال الاقتصادي – الاجتماعي كالمؤسسة العامة للاستخدام ومؤسسة كفالات.

طاهر

وعرضت المتحدثة باسم الوفود المشاركة نزيهة طاهر تجربتها في ايواء ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا، مشددة على ضرورة التعاون على نطاق محلي واقليمي ودولي لحل مشاكل اللاجئين والنازحين في الدول الاوروبية.

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