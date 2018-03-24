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المشنوق يصف بعض أهل بيروت بـ”الاوباش”

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أشتعلت وسائل التواصل بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد وصفه بعض منافسي تيار المستقبل في بيروت بالـ”أوباش”، وعلى الفور تصدر هاشتاغ “#نحنا_مواطنين_مش_اوباش” موقع “تويتر” وأصبح خلال ساعات الأكثر تداولاً على الصعيد اللبناني. وقال نهاد المشنوق خلال لقاء انتخابي مع سيدات من بيروت وبشامون: “45 الف صوت بلوك واحد، حركة امل وحزب الله والاحباش وفوقهم “شوية […] أقراء المزيد من المصدر

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