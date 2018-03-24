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باسيل في اطلاق حملة التيار الوطني الحر الانتخابية: لم نضع فيتوات ولا عقدة لدينا للتحدث مع اي لبناني

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أطلق “التيار الوطني الحر” حملته الإنتخابية، وأعلن أسماء مرشحيه وبرنامجه الأنتخابي خلال المؤتمر الوطني الثالث الذي أقامه اليوم في الفوروم دو بيروت، وشارك فيه وزراء التيار ونوابه والمرشحون الى الإنتخابات النيابية وحشد كبير من المناصرين. بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني، ثم “كليب” عن “التيار القوي للبنان القوي”، فشريط مصور لنشيد خاص للتيار بعنوان: “نحن التيار القوي.” […] أقراء المزيد من المصدر

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