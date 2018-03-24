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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب هذه الدولة

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع اليوم (السبت) على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب غربي رابول في بابوا غينيا الجديدة. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا. وفي بيان مقتضب قال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي “اعتمادا على البيانات المتوفرة من غير المتوقع […] أقراء المزيد من المصدر

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