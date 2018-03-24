أحبط مسؤولو الجمارك في مطار “دلهي” بالهند، محاولة تهريب قضبان ذهب أسطوانية الشكل إلى داخل البلاد من خلال وضعها داخل حبوب التمر المجوفة. وأُفيد أنه بعد وصول راكب من الرياض، قرّر رجال الأمن التحقق من رزمة تمور كان يحملها ليجدوا أسياخاً ذهبية أسطوانية بداخلها بدلاً من البذور. وتم العثور على 34 قطعة من القضبان ذهبية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ضبط كمية من الذهب مخبأة داخل حبوب التمر
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