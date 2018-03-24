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ضبط كمية من الذهب مخبأة داخل حبوب التمر

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أحبط مسؤولو الجمارك في مطار “دلهي” بالهند، محاولة تهريب قضبان ذهب أسطوانية الشكل إلى داخل البلاد من خلال وضعها داخل حبوب التمر المجوفة. وأُفيد أنه بعد وصول راكب من الرياض، قرّر رجال الأمن التحقق من رزمة تمور كان يحملها ليجدوا أسياخاً ذهبية أسطوانية بداخلها بدلاً من البذور. وتم العثور على 34 قطعة من القضبان ذهبية […] أقراء المزيد من المصدر

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