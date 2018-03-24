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طائرة إماراتية تعلن حالة الطوارئ فوق رومانيا

Posted by on March 24, 2018 0 Comment

أعلنت طائرة إماراتية تابعة لشركة طيران الاتحاد، حالة الطوارئ أثناء تحليقها فوق رومانيا، وهبطت اضطراريا في مطار بوخارست. وقالت صحيفة، ديلي إكسبرس البريطانية في نبأ عاجل، إن الرحلة “إي واي 160” كان من المفترض أن تصل إلى وجهتها في تمام الساعة الرابعة مساء، موضحة أنها من طراز بيونج 777. وأضافت أن الطائرة يمكنها أن تحمل […] أقراء المزيد من المصدر

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