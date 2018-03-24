أعلنت طائرة إماراتية تابعة لشركة طيران الاتحاد، حالة الطوارئ أثناء تحليقها فوق رومانيا، وهبطت اضطراريا في مطار بوخارست. وقالت صحيفة، ديلي إكسبرس البريطانية في نبأ عاجل، إن الرحلة “إي واي 160” كان من المفترض أن تصل إلى وجهتها في تمام الساعة الرابعة مساء، موضحة أنها من طراز بيونج 777. وأضافت أن الطائرة يمكنها أن تحمل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » طائرة إماراتية تعلن حالة الطوارئ فوق رومانيا
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