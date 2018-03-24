فرنسا: وفاة شرطي بدل نفسه مع رهينة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم السبت 24 مارس/آذار، أن الشرطي الفرنسي، الذي بدل نفسه مع رهينة في أزمة رهائن السوبرماركت، توفي متأثرا بجراحه. وقال الوزير في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: “توفي الليفتانت كولونيل آرنو بليترام، نحيي شجاعته وتضحياته”. وتابع “لقد توفي بيلترام من أجل بلاده، لن تنسى أبدا فرنسا بطولته”. […] أقراء المزيد من المصدر