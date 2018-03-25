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دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

Posted by on March 25, 2018 0 Comment

هزَّ انفجار ضخم، مساء الأحد 25 مارس/آذار 2018، العاصمة السعودية الرياض، ووصف مغردون سعوديون الانفجار بأنه ضخم، ورجَّح بعض الذين يعيشون في المدينة، أن يكون ناجماً عن اعتراض صاروخ أطلقه مقاتلون حوثيون من اليمن.

#الرياض_الان
سمعتوا اللي سمعت .. الله يجيرنا و يحفظنا

— Nameless (˘̯˘) (@Mrs_aljabri) March 25, 2018

#صوت_انفجار_في_الرياض
حي القيروان pic.twitter.com/dLSn65Lrkv

— عبدالرحمن بن سعيد (@dhom3388) March 25, 2018

كنت احسبه صوت الباب و صارت ثلاث مرات ! صدق يخوف يارب #صوت_انفجار_في_الرياض

— ᴵ ᴸᴼᵛᴱ ᵀᵂᴼ ᴮᴼᵞˢ (@Danajikook) March 25, 2018

#الرياض_الان
انا بجنوب الرياض وغرفتي اهتزت

— 오혿 (@Ahood_w_) March 25, 2018

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