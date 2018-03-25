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6 حقائق مدهشة عن ملجأ هتلر الذي تحول إلى منتجع سياحي فاخر

Posted by on March 25, 2018 0 Comment

قبل ثلاث سنوات من غزوه لبولندا عام 1939، أمر الزعيم النازي أدولف هتلر ببناء أكبر منتجع سياحي في هذه الفترة، والذي يطل على شاطئ جزيرة روغن، وكان يطلق عليه اسم “برورا”. ولكن لم يتم استكمال إنشاء “برورا”، بسبب بداية الحرب العالمية الثانية، ليتعرّض المشروع للإهمال، حتى تولت شركة مقاولات ألمانية تدعى “ميتروبول ماركتينغ” مهمة إحيائه […] أقراء المزيد من المصدر

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