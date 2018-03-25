71 مليار دولار يفقدها أغنياء العالم في يوم

ذكرت وكالة “بلومبرغ» أن أغنى أغنياء العالم فقدوا 71 مليار دولار من ثرواتهم الخميس مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكي وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
ويقيس مؤشر “بلومبرغ» للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، والذي أظهر أن المستثمر الأمريكي الشهير وورين بافيت » فقد 3.02 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة “أمازون» جيف بيزوس، والذي تراجعت ثروته بنحو 3.01 مليار دولار.
ذكرت وكالة “بلومبرغ» أن أغنى أغنياء العالم فقدوا 71 مليار دولار من ثرواتهم الخميس مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكي وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
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