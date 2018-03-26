أسرار: إنتقادات للعودة إلى شعارات 2009 في خطاب المستقبل‎

برزت على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي البيروتية إنتقادات لاذعة للعودة إلى شعارات عام 2009 في خطاب تيار المستقبل، وتعارضه مع الواقع السياسي والحكومي الراهن! أقراء المزيد من المصدر
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برزت على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي البيروتية إنتقادات لاذعة للعودة إلى شعارات عام 2009 في خطاب تيار المستقبل، وتعارضه مع الواقع السياسي والحكومي الراهن! أقراء المزيد من المصدر
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